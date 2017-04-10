Пасха-2018: что нужно делать во время Страстной недели

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Со Страстной неделей, предваряющей праздник Пасхи, связано множество традиций и верований. В каждый из дней недели есть рекомендуемые и запрещенные занятия.
Об этом сообщает 112.ua.
Неделя перед Пасхой, называется у христиан Святой неделей, Белой неделей, но наиболее распространенное название – Страстная неделя. Каждый из ее шести дней – особенный.
Понедельник, 2 апреля.
В этот день христиане вспоминают евангельский рассказ о том, как Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), покрытое зелеными листьями, но совсем бесплодное, которое тотчас засохло на глазах у Его спутников.
Это чудо имеет важное нравственное значение для каждого человека: в каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться тогда духовно пустым и бесплодным.
В этот день принято убирать дом: красить, мыть, чистить.
По церковным правилам, в Великий понедельник запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы. Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты. Но по негласному правилу многие православные проводят этот день в строгом посту, без еды и воды.
Нельзя петь и танцевать в Великий понедельник – это грех.
Вторник, 3 апреля.
В этот день христиане вспоминают притчи о Втором пришествии Христа, десяти девах и о талантах.
Во вторник принято заканчивать штопку, стирку и глажку одежды. Продолжается подготовка к празднику: готовят не только одежду, но и выбирают скатерть, которой накроют праздничный стол, и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу.
В этот день разрешается есть горячую пищу без растительного масла. Также покупают продукты для Пасхи.
Кроме того, вторник – это день поучений.
Среда, 4 апреля.
В этот день христиане вспоминают предательство Иуды. Именно в этот день Иуда за 30 сребренников предает Спасителя, тем самым выбирая духовную гибель.
В среду заканчивают работы по благоустройству дома и начинают покупать яйца для окрашивания на Пасху. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся.
В этот день принято употреблять еду без масла.
Четверг, 5 апреля.
В народе этот день известен как Чистый четверг.
Этот день принято начинать очень рано. Четверг – день купания. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, а само купание и молитва помогают сберечь здоровье всей семьи на целый год.
В четверг начинают готовить паски (куличи). Считается, что перед замесом теста необходимо помолиться и очистить душу, иначе паски не получатся.
Также в этот день принято причащаться, а также класть на стол хлеб и освященную соль.
Традиционно в четверг принято покупать детям обновки. Однако деньги желательно не давать, поскольку они напоминают о предательстве Иуды.
Пятница, 6 апреля.
В народе этот день известен как Страстная пятница.
Пятница – самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать и слушать музыку.
В память о страданиях Христа запрещено употребление пищи.
Считается, что "тот, кто смеется в пятницу, проплачет целый год".
Неотъемлемой частью богослужений в этот день является Плащаница – плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. Есть запрещено до ее выноса на вечернем богослужении.
По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу.
Суббота, 7 апреля
Этот день считается днем покоя.
В субботу вспоминают о захоронении Иисуса, а также о Его победе над смертью в Аду и вхождении в Рай.
В этот день заканчивают красить яйца и собирать пасхальную корзину.
Вечером проводят Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом.
В субботу заканчивается Большой пост.
Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал о традициях и верованиях связанных с Вербным воскресеньем, которое отмечают за неделю до Пасхи...