Пасха-2018: что нужно делать во время Страстной недели

понедельник, 02 апреля 2018, 09:53Поделитьсяпереглянути новину українськоюСо Страстной неделей, предваряющей праздник Пасхи, связано множество традиций и верований. В каждый из дней недели есть рекомендуемые и запрещенные занятия.Об этом сообщает 112.ua.Неделя перед Пасхой, называется у христиан Святой неделей, Белой неделей, но наиболее распространенное название – Страстная неделя. Каждый из ее шести дней – особенный.Понедельник, 2 апреля.В этот день христиане вспоминают евангельский рассказ о том, как Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), покрытое зелеными листьями, но совсем бесплодное, которое тотчас засохло на глазах у Его спутников.Это чудо имеет важное нравственное значение для каждого человека: в каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться тогда духовно пустым и бесплодным.В этот день принято убирать дом: красить, мыть, чистить.По церковным правилам, в Великий понедельник запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы. Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты. Но по негласному правилу многие православные проводят этот день в строгом посту, без еды и воды.Нельзя петь и танцевать в Великий понедельник – это грех.Вторник, 3 апреля.В этот день христиане вспоминают притчи о Втором пришествии Христа, десяти девах и о талантах.Во вторник принято заканчивать штопку, стирку и глажку одежды. Продолжается подготовка к празднику: готовят не только одежду, но и выбирают скатерть, которой накроют праздничный стол, и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу.В этот день разрешается есть горячую пищу без растительного масла. Также покупают продукты для Пасхи.Кроме того, вторник – это день поучений.Среда, 4 апреля.В этот день христиане вспоминают предательство Иуды. Именно в этот день Иуда за 30 сребренников предает Спасителя, тем самым выбирая духовную гибель.В среду заканчивают работы по благоустройству дома и начинают покупать яйца для окрашивания на Пасху. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся.В этот день принято употреблять еду без масла.Четверг, 5 апреля.В народе этот день известен как Чистый четверг.Этот день принято начинать очень рано. Четверг – день купания. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, а само купание и молитва помогают сберечь здоровье всей семьи на целый год.В четверг начинают готовить паски (куличи). Считается, что перед замесом теста необходимо помолиться и очистить душу, иначе паски не получатся.Также в этот день принято причащаться, а также класть на стол хлеб и освященную соль.Традиционно в четверг принято покупать детям обновки. Однако деньги желательно не давать, поскольку они напоминают о предательстве Иуды.Пятница, 6 апреля.В народе этот день известен как Страстная пятница.Пятница – самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать и слушать музыку.В память о страданиях Христа запрещено употребление пищи.Считается, что "тот, кто смеется в пятницу, проплачет целый год".Неотъемлемой частью богослужений в этот день является Плащаница – плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. Есть запрещено до ее выноса на вечернем богослужении.По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу.Суббота, 7 апреляЭтот день считается днем покоя.В субботу вспоминают о захоронении Иисуса, а также о Его победе над смертью в Аду и вхождении в Рай.В этот день заканчивают красить яйца и собирать пасхальную корзину.Вечером проводят Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом.В субботу заканчивается Большой пост.Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал о традициях и верованиях связанных с Вербным воскресеньем, которое отмечают за неделю до Пасхи...