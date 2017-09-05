Из-за непогоды две сотни населенных пунктов в Украине остались без света: проблемные области

понедельник, 02 апреля 2018, 09:46Поделитьсяпереглянути новину українськоюСильные порывы ветра привели к срабатыванию системы защиты линий электропередач в восьми областях Украины, в результате чего почти две сотни населенных пунктов остались без электроснабжения.Об этом 2 апреля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС)."В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12 Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганская – 1", - говорится в сообщении ГСЧС.Также отмечается, что бригады облэнерго приступили к работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов.О том, когда в Украину придет благоприятная погода читайте в материале "Апострофа" - Когда закончится снег и в Украину придет настоящая весна: синоптики назвали даты...