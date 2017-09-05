| | Из-за непогоды две сотни населенных пунктов в Украине остались без света: проблемные области
Социум

Из-за непогоды две сотни населенных пунктов в Украине остались без света: проблемные области

понедельник, 02 апреля 2018, 09:46
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Сильные порывы ветра привели к срабатыванию системы защиты линий электропередач в восьми областях Украины, в результате чего почти две сотни населенных пунктов остались без электроснабжения.
Об этом 2 апреля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12 Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганская – 1", - говорится в сообщении ГСЧС.
Также отмечается, что бригады облэнерго приступили к работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов.
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