В Мариуполе в ужасном ДТП погибли три человека: опубликованы фото и видео

понедельник, 02 апреля 2018, 09:25Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе произошло трагическое ДТП, в котором погибло трое мужчин, а женщина с 10-летним ребенком оказались в больнице.Об этом сообщает 0629.com.ua.По информации СМИ, около 22:00 на ул. Голубенко в Левобережном районе Мариуполя произошло столкновение двух легковых автомобилей, предположительно Chery и Alfa Romeo.От автомобилей мало что осталось. В одном из них погиб водитель и пассажир, в другом – только водитель. Пассажиры второго автомобиля – женщина и ее десятилетний сын находятся в больнице. Их зажало в автомобиле, освободить пострадавших смогли только с помощью спасателей.Сообщается также, что женщина с ребенком ехали в такси. Хотя спасатели опровергали эту информацию, корреспондент зафиксировал оторванную шашечку такси, лежащую на дороге.Напомним, 1 апреля ДТП произошло также в Киеве, где автомобиль Hyundai подрезала маршрутка, из-за чего иномарка влетела в отбойник и перевернулась...