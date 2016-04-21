| | В Мариуполе в ужасном ДТП погибли три человека: опубликованы фото и видео
Социум

В Мариуполе в ужасном ДТП погибли три человека: опубликованы фото и видео

понедельник, 02 апреля 2018, 09:25
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В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе произошло трагическое ДТП, в котором погибло трое мужчин, а женщина с 10-летним ребенком оказались в больнице.
Об этом сообщает 0629.com.ua.
По информации СМИ, около 22:00 на ул. Голубенко в Левобережном районе Мариуполя произошло столкновение двух легковых автомобилей, предположительно Chery и Alfa Romeo.
В Мариуполе в ужасном ДТП погибли три человека: опубликованы фото и видео

В Мариуполе в ужасном ДТП погибли три человека: опубликованы фото и видео

В Мариуполе в ужасном ДТП погибли три человека: опубликованы фото и видео

В Мариуполе в ужасном ДТП погибли три человека: опубликованы фото и видео

В Мариуполе в ужасном ДТП погибли три человека: опубликованы фото и видео

От автомобилей мало что осталось. В одном из них погиб водитель и пассажир, в другом – только водитель. Пассажиры второго автомобиля – женщина и ее десятилетний сын находятся в больнице. Их зажало в автомобиле, освободить пострадавших смогли только с помощью спасателей.
Сообщается также, что женщина с ребенком ехали в такси. Хотя спасатели опровергали эту информацию, корреспондент зафиксировал оторванную шашечку такси, лежащую на дороге.
Напомним, 1 апреля ДТП произошло также в Киеве, где автомобиль Hyundai подрезала маршрутка, из-за чего иномарка влетела в отбойник и перевернулась...

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