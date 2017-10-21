Дармштадт – Фoртуна. Прогноз на матч 2.04.2018. Кому улыбнется фортуна?

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Результаты выборов в Переяславском районе
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Против Холодницкого открыли дисциплинарное производство
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В США педофил заманивал детей в сказочный домик на дереве
В доме журналиста из Черногории взорвалась бомба
На Украине после отключения электроэнергии под землёй остались 240 шахтёров
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Киевские Ведомости
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Лия Самойлова
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