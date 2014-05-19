| | Помнят о референдуме и хотят в ДНР: Поэт из Краматорска рассказал о настроениях в городе
Социум

Помнят о референдуме и хотят в ДНР: Поэт из Краматорска рассказал о настроениях в городе

Помнят о референдуме и хотят в ДНР: Поэт из Краматорска рассказал о настроениях в городе
Донецк, 2 апр – ДАН. Многие жители подконтрольного Киеву Краматорска помнят о референдуме о независимости ДНР и надуются на воссоединение с Республикой. Об этом в беседе с корр. ДАН рассказал лауреат конкурса «Поэзия объединяет» краматорчанин Глеб.«Раньше из моего города до Донецка можно было доехать за считанные часы. Сегодня на это нужен почти день. Живется людям у нас несладко. Упали зарплаты, зато до небес выросла коммуналка, – сказал он. – Заводы, которые прежде выполняли российские заказы, если не остановились, то едва дышат. Что касается морального духа, то город наш как бы потускнел. Многие жители хотят в ДНР».Поэт добавил, что в Краматорске до сих пор помнят референдум за независимость Донецкой Народной Республики, и многие не оставляют надежду на то, что воля народа будет исполнена. «Мы помним результаты референдума и храним надежду на воссоединение с ДНР», – подчеркнул краматорчанин.Напомним, что бои за Краматорск между вооруженными силами Украины и ополчением ДНР шли с 12 апреля по 5 июля 2014 года. В ходе боев были частично разрушены цеха завода Энергомашспецсталь и завода Краматорского тяжелого машиностроения, около 50 человек погибло. В итоге город перешел под контроль ВСУ...

Еще по теме

Новости последнего часа из Краматорска от 19 мая

Новости последнего часа из Краматорска от 19 мая

19-05-2014, 14:07
Читать
В Краматорске местные жители сдали полиции боевика-алкоголика

В Краматорске местные жители сдали полиции боевика-алкоголика

16-05-2016, 16:28
Читать
Донецк: последние новости на 12 мая

Донецк: последние новости на 12 мая

11-05-2014, 19:11
Читать
Новости Краматорска прямо сейчас: город обстреливают с минометов

Новости Краматорска прямо сейчас: город обстреливают с минометов

19-06-2014, 14:50
Читать
Референдум о независимости Каталонии: появились окончательные результаты

Референдум о независимости Каталонии: появились окончательные результаты

7-10-2017, 07:02
Читать
Новости Краматорска 5 июля: Краматорск освобожден

Новости Краматорска 5 июля: Краматорск освобожден

5-07-2014, 12:37
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail