Помнят о референдуме и хотят в ДНР: Поэт из Краматорска рассказал о настроениях в городе

Донецк, 2 апр – ДАН. Многие жители подконтрольного Киеву Краматорска помнят о референдуме о независимости ДНР и надуются на воссоединение с Республикой. Об этом в беседе с корр. ДАН рассказал лауреат конкурса «Поэзия объединяет» краматорчанин Глеб.«Раньше из моего города до Донецка можно было доехать за считанные часы. Сегодня на это нужен почти день. Живется людям у нас несладко. Упали зарплаты, зато до небес выросла коммуналка, – сказал он. – Заводы, которые прежде выполняли российские заказы, если не остановились, то едва дышат. Что касается морального духа, то город наш как бы потускнел. Многие жители хотят в ДНР».Поэт добавил, что в Краматорске до сих пор помнят референдум за независимость Донецкой Народной Республики, и многие не оставляют надежду на то, что воля народа будет исполнена. «Мы помним результаты референдума и храним надежду на воссоединение с ДНР», – подчеркнул краматорчанин.Напомним, что бои за Краматорск между вооруженными силами Украины и ополчением ДНР шли с 12 апреля по 5 июля 2014 года. В ходе боев были частично разрушены цеха завода Энергомашспецсталь и завода Краматорского тяжелого машиностроения, около 50 человек погибло. В итоге город перешел под контроль ВСУ...