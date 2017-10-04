| | Представитель донецкого худмузея «Арт-Донбасс» выступит на семинаре «Имя Пушкина – Имя России» в РФ
Социум

Представитель донецкого худмузея «Арт-Донбасс» выступит на семинаре «Имя Пушкина – Имя России» в РФ

Представитель донецкого худмузея «Арт-Донбасс» выступит на семинаре «Имя Пушкина – Имя России» в РФ
Донецк, 2 апр – ДАН. Заместитель директора донецкого художественного музея «Арт-Донбасс» примет участие в региональном семинаре «Имя Пушкина – Имя России», который пройдет со 2 по 9 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Русского центра Республики.«В рамках партнерского соглашения о сотрудничестве музеев заместитель директора художественного музея «Арт-Донбасс» Елена Гусакова была приглашена руководством Всероссийского музея А.С. Пушкина города Санкт-Петербург принять участие в сессиях регионального семинара «Имя Пушкина – Имя России», который состоится 2-9 апреля 2018 года», – отметили в пресс-службе.Уточняется, что семинар посвящен партнерским выставкам, фестивалям, конкурсам, образовательным проектам Всероссийского музея А. Пушкина в регионах. Занятия пройдут в музее-квартире Александра Пушкина на набережной реки Мойки, музее-усадьбе Гавриила Державина и Царскосельском лицее.«Гусакова выступит с докладом, в котором расскажет о совместной партнерской работе ХМ «Арт-Донбасс» и Всероссийского музея А.С. Пушкина в художественно-выставочном проекте «Наш Пушкин», который республиканский музей представлял в Донецке и Горловке в 2016 году и образовательном проекте «Дни Пушкина в музее» 2017-го года», – подчеркнули Центре.Добавим, что участие в семинаре представителя худмузея Донецка проходит при содействии Русского центра...

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