УНТ заслушал показания восьми пострадавших от незаконных вооруженных формирований режима Порошенко

архивДонецк, 2 апр – корр. ДАН. Судьи Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины (УНТ) на сегодняшнем заседании заслушали показания восьми пострадавших и двух свидетелей. Заседание завершилось.«Украинским народным трибуналом рассмотрен блок «Преступления незаконных военизированных и вооруженных формирований». В рамках данных статей обвинения допрошены восемь потерпевших и два свидетеля. Обозрены видео- и фотоматериалы, предоставленные стороной обвинения, и документальные доказательства, предоставленные стороной защиты», — сказала в беседе с корр. ДАН судья трибунала УНТ Любовь Батяшова.Она отметила, что из восьми пострадавших шестеро — жители Луганщины. По словам Батяшовой, на слушании завтра, 3 апреля, трибунал будет рассматривать третий блок обвинений в адрес режима Порошенко, который касается пыток, грабежей и разбоев.Напомним, что в сегодня Украинский народный трибунал рассмотрел второй тематический блок обвинений в адрес фигурантов («Преступления незаконных военизированных и вооруженных формирований»). Обвиняемым инкриминируются деяния, санкции за которые определены рядом статей Уголовного кодекса Украины:ч.1-6 ст.260: создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, руководство этими формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывных веществ либо военной техники (от 5 до 10 лет с конфискацией имущества);ч.5 ст.27 и ст.257: пособничество в бандитизме (от 5 до 15 лет с конфискацией имущества);ч.5 ст.27 и ст.258 пособничество в совершении террористических актов (от 5 до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества);ч.3 ст.258-5: финансирование терроризма (от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества).Ранее, 26 и 27 марта УНТ рассмотрел обвинения в отношении режима Порошенко, касающиеся применения вооруженных сил против гражданского населения.Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек. В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.Народный трибунал, созданный инициативной группой граждан Украины из Донецка и Луганска, рассматривает дела на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права...