Используя националистические группировки, режим Порошенко нарушил норму Конституции — эксперт

ч.1-6 ст.260: создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, руководство этими формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывных веществ либо военной техники (от 5 до 10 лет с конфискацией имущества);
ч.5 ст.27 и ст.257: пособничество в бандитизме (от 5 до 15 лет с конфискацией имущества);
ч.5 ст.27 и ст.258 пособничество в совершении террористических актов (от 5 до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества);
ч.3 ст.258-5: финансирование терроризма (от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества).
Ранее, 26 и 27 марта УНТ рассмотрел обвинения в отношении режима Порошенко, касающиеся применения вооруженных сил против гражданского населения.Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек. В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.Народный трибунал, созданный инициативной группой граждан Украины из Донецка и Луганска, рассматривает дела на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права...