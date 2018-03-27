Используя националистические группировки, режим Порошенко нарушил норму Конституции — эксперт

Донецк, 2 апр – ДАН. Режим Петра Порошенко нарушил положения Конституции и других законов Украины, используя националистические вооруженные формирования при проведении «антитеррористической» операции в Донбассе. Об этом сегодня на заседании Украинского народного трибунала (УНТ) заявил кандидат юридических наук, доцент Юрий Медведев.«С точки зрения конституционного права, статьей 17 Конституции Украины запрещено создание незаконных вооруженных формирований. Конституционная норма конкретизируется законом Украины о борьбе с терроризмом от 2003 года с последующими изменениями. А именно, статьей 4 указанного закона Украины, на основании которой участие таких батальонов, как «Торнадо», «Киевская Русь», «Айдар» и прочих, в так называемой «АТО» является незаконным», — сказал эксперт.Напомним, что в сегодня Украинский народный трибунал рассмотрел второй тематический блок обвинений в адрес фигурантов («Преступления незаконных военизированных и вооруженных формирований»). Обвиняемым инкриминируются деяния, санкции за которые определены рядом статей Уголовного кодекса Украины:ч.1-6 ст.260: создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, руководство этими формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывных веществ либо военной техники (от 5 до 10 лет с конфискацией имущества);ч.5 ст.27 и ст.257: пособничество в бандитизме (от 5 до 15 лет с конфискацией имущества);ч.5 ст.27 и ст.258 пособничество в совершении террористических актов (от 5 до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества);ч.3 ст.258-5: финансирование терроризма (от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества).Ранее, 26 и 27 марта УНТ рассмотрел обвинения в отношении режима Порошенко, касающиеся применения вооруженных сил против гражданского населения.Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек. В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.Народный трибунал, созданный инициативной группой граждан Украины из Донецка и Луганска, рассматривает дела на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права...