Железнодорожники Ясиноватой собрали проднаборы для жителей прифронтовых поселков под Горловкой

Фото общественного штабаДонецк, 2 апр – ДАН. Представители госпредприятия «Донецкая железная дорога» Ясиноватского узла совместно с Общественным штабом по прифронтовым районам передали продовольственные наборы и вещи жителям поселков Русский Край и Молочное в «серой зоне» под Горловкой. Об этом сегодня ДАН сообщила руководитель штаба, депутат Народного Совета Республики Екатерина Мартьянова.«Сегодня Общественный штаб совместно с представителями Ясиноватского железнодорожного узла передал гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов и одежды для 47 семей прифронтовых поселков Русский Край и Молочное. Эту помощь сотрудники собрали по своей инициативе», – отметила Мартьянова.По ее словам, каждый проднабор весит около 10 килограммов, в состав вошли: крупы, сахар, соль консервы и кондитерские изделия.Ранее сообщалось, что донецкие лицеисты совместно с общественным штабом передали одежду, игрушки и канцтовары детям прифронтового села Красноармейское...