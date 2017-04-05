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Социум

Прошедший март в Киеве стал самым холодным с начала века

Прошедший март в Киеве стал самым холодным с начала века
Март 2018 года впервые за 5 лет был в Киеве холоднее климатической нормы. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.Средняя температура воздуха в марте для Киева составила -1,9 °С и была на 2,6 °С был ниже климатической нормы. Такое отклонение наблюдалось впервые после ноября 2016 года. До этого все месяцы были теплее климатической нормы. Март стал самым холодным первым месяцем весны с начала XXI века.Холоднее всего в Киеве было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до –14,7°С, а теплее всего – 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3°С.Осадков в столице выпал 81 мм, что составляет чуть больше двух климатических норм...

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