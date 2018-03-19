Спасатели ДНР за неделю ликвидировали порядка 90 пожаров  – МЧС

Донецк, 2 апр – ДАН. Почти 90 пожаров ликвидировано на территории Донецкой Народной Республики за прошедшую неделю. Об этом сегодня на брифинге в столице сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.«За прошедшую неделю подразделениями МЧС ликвидировано 89 пожаров, из них 44 – это горение сухой растительности. В результате пожаров пострадал один человек в городе Макеевка», – отметила Гетова.По ее словам, всего за неделю сотрудники МЧС спасли на пожарах и при оказании помощи населению в нестандартных ситуациях пять человек...