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Социум

Спасатели ДНР за неделю ликвидировали порядка 90 пожаров  – МЧС

Спасатели ДНР за неделю ликвидировали порядка 90 пожаров  – МЧС
Донецк, 2 апр – ДАН. Почти 90 пожаров ликвидировано на территории Донецкой Народной Республики за прошедшую неделю. Об этом сегодня на брифинге в столице сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.«За прошедшую неделю подразделениями МЧС ликвидировано 89 пожаров, из них 44 – это горение сухой растительности. В результате пожаров пострадал один человек в городе Макеевка», – отметила Гетова.По ее словам, всего за неделю сотрудники МЧС спасли на пожарах и при оказании помощи населению в нестандартных ситуациях пять человек...

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