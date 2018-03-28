Ким Кардашян выложила трогательное фото с детьми

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян в своем Instagram поделилась со своими поклонниками трогательным фото дочери Чикаго и сына Сэйнта.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.
Звезда обнародовала снимок, на котором ее двухлетний сын Сэйнт нежно целует свою двухмесячную сестричку Чикаго.
"Он так ее любит!" – подписала фото Кардашьян.
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Фанаты звезды тронуты таким фото, о чем свидетельствует четыре миллиона лайков, хотя с момента публикации прошли всего одни сутки...