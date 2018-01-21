Настя Каменских удивила поклонников новой прической

Популярная певица и телеведущая Настя Каменских, которая осенью 2017 объявила о распаде коллектива с Потапом, начала сольную карьеру. Звезда не перестает экспериментировать со своими волосами, удивляя поклонников нетипичными "луками".
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.
Новый эффектный образ Настя Каменских засветила на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", который состоялся во Дворце "Украина". По замыслу организаторов, известные певцы в эфире украинского телеканала презентовали новые песни. Среди гостей концерта были также Нина Матвиенко, Monatik, Тина Кароль, Оля Полякова, Сергей Бабкин, Гайтана, Александр Пономарев, Мария Яремчук и TAYANNA.
Во время концерта Настя Каменских спела песню на украинском языке – "Держи". Как певица призналась Кате Осадчей, композицию она написала еще во время сотрудничества с Потапом, однако только теперь решила ее обнародовать.
Это замечательно, когда можно делать украинские песни очень модными,– призналась Настя Каменских.
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Но не только украиноязычная песня удивила поклонников. На сцене Настя Каменских появилась с необычной прической – распущенными волосами и пучком. Сценический костюм певицы был розового цвета. Юбка с большим разрезом и топ добавили соблазнительности образу. Кроме этого, звезда взяла в руки популярный в восьмидесятых музыкальный инструмент кайтаро, что очень подходило звезде...