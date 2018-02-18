| | Оксана Байрак поразила красотой на новом фото
Шоу-Биз и культура

Оксана Байрак поразила красотой на новом фото

Оксана Байрак поразила красотой на новом фото
Пользователи Инстаграма пришли в восторг от увиденного.

В социальной сети Оксана Байрак поделилась свежим селфи, продемонстрировав свою красоту и глубину глаз, от которых невозможно оторвать глаз.

Подписала Оксана свое новое селфи так:
"Всё есть секс. Говорил Фрейд.
Всё есть экономика. Возражал Маркс.
Всё есть любовь. Проповедовал Христос.
Всё относительно. Иронизировал Эйнштейн.
Все есть монтаж нового шедевра. Вещала и вещает Байрак!
Всем - доброй недели. Берегите друг друга!".

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Подписчики не поскупились на комплименты для Байрак: "Просто прекрасная женщина!", "Супер красотка, обожаю!", "Супер!!! Умница!!! Красавица!!! Замечательная девочка!!!", "Ох, хороша и мудра ВЫ, Оксана! Как мир богат, имея таких личностей!".

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