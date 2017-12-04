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В России актера посадили в тюрьму за насилие над детьми

В России актера посадили в тюрьму за насилие над детьми
Мужчина приговорен к 22 годам заключения.

Российский актер Мухтар Гусенгаджиев был приговорен к 22 годам строго режима с принудительным лечением. У артиста были обнаружены несколько видеозаписей с действиями сексуального характера в отношении детей. При этом две девочки заявили, что мужчина их развращал. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Фокус.
Сам актер категорически отвергает предъявленные ему обвинения. Он заявляет о своей невиновности и утверждает, что его хотят лишить имущества.

"Они хотят отобрать мою квартиру на Котельнической набережной в Москве", - отметил мужчина.

Известно, что одной из потерпевших является дочь племянника актера. По словам обвиняемого, племянник умышленно смонтировал видео, чтобы его подставить.

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Мухтар Гусенгаджиев являлся артистом цирка. Он также известен по ролям в проектах "Дорогая Маша Березина", "Кулагин и партнеры", "Тайна перевала Дятлова" и других...

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