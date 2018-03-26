Собака испугалась грома и уничтожила стену в доме

Игра: сопоставьте глаза и улыбку собаки
Фото дня: уставшая мама-корги смотрит на своих щенят
Тест: какой питомец вам подходит
pic.twitter.com/Iocm3DFW5A— Хвостач (@petsexperiment) 1 апреля 2018 г.Страх остался с ней на всю жизнь: собака очень боится грома, фейерверков и криков. Она ведет себя спокойно, только если рядом Темплтон: прижимается к хозяйке и чувствует себя спокойнее.pic.twitter.com/ImXwa5GVEu— Хвостач (@petsexperiment) 1 апреля 2018 г.«Несмотря на то, что я потеряла 1500 долларов (столько стоит ремонт — прим. ред.), Надежда — самый лучший пес. Другого такого больше нет», — говорит Ян. Она отметила, что с Надеждой много работали зоопсихологи, но никакие средства, кроме любви и ласки, не помогают справится со страхом.Собаки часто шалят: например, грызут в доме все, что плохо лежит. Как с этим бороться, можно прочитать в этой статье...