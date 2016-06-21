| | «Космический глаз», состоящий из сотен галактик, запечатлел телескоп «Хаббл»
Наука

«Космический глаз», состоящий из сотен галактик, запечатлел телескоп «Хаббл»

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