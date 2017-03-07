| | NASA планирует выращивать «космическую капусту» на МКС
Наука

NASA планирует выращивать «космическую капусту» на МКС

Еще по теме

NASA планирует выращивать на Марсе овощи

NASA планирует выращивать на Марсе овощи

7-03-2017, 15:34
Читать
На МКС вырастят китайскую капусту для Mars one

На МКС вырастят китайскую капусту для Mars one

8-04-2016, 16:45
Читать
Учёные NASA планируют выращивать картофель на Марсе

Учёные NASA планируют выращивать картофель на Марсе

24-12-2015, 20:23
Читать
NASA собирается выращивать на Марсе продукты питания

NASA собирается выращивать на Марсе продукты питания

7-03-2017, 15:23
Читать
NASA применяет виртуальную космическую станцию для подготовки астронавтов

NASA применяет виртуальную космическую станцию для подготовки астронавтов

27-03-2017, 10:58
Читать
NASA: На Марсе будут выращивать урожай из человеческих экскрементов

NASA: На Марсе будут выращивать урожай из человеческих экскрементов

30-01-2017, 10:07
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail