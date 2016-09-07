| | Новосибирские ученые разработали инновационную программу для поиска нефти
Наука

Новосибирские ученые разработали инновационную программу для поиска нефти

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