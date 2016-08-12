| | В Туле нашли захоронения с останками местных жителей XVIII века
Наука

В Туле нашли захоронения с останками местных жителей XVIII века

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