| | 25% государственных закупок муниципалитет сделал с нарушениями
Политика

25% государственных закупок муниципалитет сделал с нарушениями

25% государственных закупок муниципалитет сделал с нарушениями
При проведении нескольких тендеров был допущен конфликт интересов. Так, глава одного из предприятий ЖКХ, владеющий строительной фирмой, выиграл несколько конкурсов, организованных его подразделениями.«Он получил два контракта на ремонт жилых домов, которые находились в ведомстве муниципального предприятия. А в 2017 году он получил 11 контрактов, предоставленных учреждением-заказчиком», — сказал глава Управления внутреннего аудита Роман Витюк.

Общий ущерб, нанесённый муниципальному бюджету, превысил 220 миллионов леев. Исполняющая обязанности мэра потребовала привлечь виновных к ответственности.

«Это ужасно. Управление представило коррупционную схему, которая существует в государственной и частной системах закупок», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

На прошлой неделе власти объявили, что мэрия будет делать госзакупки через платформу MTender. Сейчас её используют 18 подразделений.

«Максимально можно сэкономить около 40% средств, а в среднем, при завершении всех закупок — примерно 24%», — сказал сотрудник Министерства финансов Штефан Кондря.

Отчёт составлен с учётом государственных закупок, сделанных в 2016—2017 годах девятью подразделениями мэрии...

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