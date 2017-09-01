25% государственных закупок муниципалитет сделал с нарушениями

Общий ущерб, нанесённый муниципальному бюджету, превысил 220 миллионов леев. Исполняющая обязанности мэра потребовала привлечь виновных к ответственности.
«Это ужасно. Управление представило коррупционную схему, которая существует в государственной и частной системах закупок», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.
На прошлой неделе власти объявили, что мэрия будет делать госзакупки через платформу MTender. Сейчас её используют 18 подразделений.
«Максимально можно сэкономить около 40% средств, а в среднем, при завершении всех закупок — примерно 24%», — сказал сотрудник Министерства финансов Штефан Кондря.
Отчёт составлен с учётом государственных закупок, сделанных в 2016—2017 годах девятью подразделениями мэрии...