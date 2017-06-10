| | Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор выразил солидарность с французской еврейской общиной в связи с убийством Мирей Кнолль
Политика

Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор выразил солидарность с французской еврейской общиной в связи с убийством Мирей Кнолль

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