| | Прибыль Газпрома упала до минимума за 15 лет
Экономика

Прибыль Газпрома упала до минимума за 15 лет

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