| | В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны
События

В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны

В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны
Эпицентр находился глубоко под землёй.

В южной части Боливии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Слово и Дело.

Об этом сообщила геологическая служба США в понедельник, 2 апреля, пишет «Слово и Дело».

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах северо-восточнее населенного пункта Карандаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров.

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Это землетрясение стало одним из сильнейших в истории Боливии. Но по предварительным данным, оно не привело к жертвам и разрушениям из-за того, что очаг залегал глубоко под землей...

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