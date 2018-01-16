| | Киевлян предупредили о новом отключении воды: названы адреса
Социум

Киевлян предупредили о новом отключении воды: названы адреса

Киевлян предупредили о новом отключении воды: названы адреса
Киевлян просят запастись водой
В Киеве в нескольких районах города 3 и 4 апреля отключат водоснабжение, передает Киевские Ведомости со ссылкой на obozrevatel.com.

"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы", - сообщила пресс-служба КП на странице в Facebook.

В частности, воды не будет по следующим адресам:
3 апреля с 09:00 до 23:00 - ул. Борщаговская, 46/1, 46/2; ул. Боткина, 3;

3 апреля с 09:30 до 22:00 - пр. Голосеевский, 94 к1, 94 к2, 96, 98/2, 102/1, 104, 106/2; ул. Ломоносова, 5 к2; пер. Коломиевский, 6; ул. Жуковского, 5;

3 апреля с 09:30 до 07:30 4 апреля - просп. Воздухофлотский, 5;

3 апреля с 10:00 до 15:00 - ул. Малевича, 47/49;

3 апреля с 11:00 до 21:00 - ул. Щербакивского, 13, 15, 15-А, 17, 19, 21, 21-А, 23, 25, 2, 4, 6, 8/13, 10, 12, 14, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30/1; пер. Петрива Всеволода, 1, 1-А, 1-Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (частные дома);

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4 апреля с 11:00 до 21:00 - ул. Черняховского, 2/21, 4, 12, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9; ул. Эстонская, 5; ул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21, 23.

"Киевводоканал" также напомнил о необходимости заранее запастись водой...

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