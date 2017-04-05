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Социум

Март в Киеве установил температурный рекорд

Март в Киеве установил температурный рекорд
Температура не превысила 1,9°С.
Минувший март стал самым холодным с начала XXI века в Киеве. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории, уточнив, что средняя температура марта 2018 года в столице Украины не составила 1,9°С, передает Киевские Ведомости со ссылкой на strana.ua.

По данным метеорологов, март в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6°. Средняя температура первого весеннего месяца не превысила 1,9°С.
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"Он стал самым холодным с начала XXI века. Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть более двух климатических норм", - говорится в сообщении...

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