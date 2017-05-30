| | Майгуров и Драчев — в комиссии по выбору тренеров сборных России
Спорт

Майгуров и Драчев — в комиссии по выбору тренеров сборных России

Еще по теме

Гришин и Гордеев претендуют на посты главных тренеров юниорских сборных

Гришин и Гордеев претендуют на посты главных тренеров юниорских сборных

30-05-2017, 12:30
Читать
Названы имена новых тренеров сборных России по боксу

Названы имена новых тренеров сборных России по боксу

18-02-2017, 03:34
Читать
Стали известны имена новых тренеров сборных России по волейболу

Стали известны имена новых тренеров сборных России по волейболу

3-02-2017, 08:29
Читать
Зарплата тренеров и спортсменов заметно подрастет

Зарплата тренеров и спортсменов заметно подрастет

16-12-2016, 15:21
Читать
Шевченко попал в тренерскую сборную УЕФА

Шевченко попал в тренерскую сборную УЕФА

6-10-2016, 17:14
Читать
Иностранцы не смогут занимать должности главных тренеров в клубах

Иностранцы не смогут занимать должности главных тренеров в клубах

29-10-2015, 19:20
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail