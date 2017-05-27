Новое устройство читает и переводит в текст ваши мысли

Секретов больше не существует!Группа исследователей из Калифорнийского университета разработала уникальное устройство, способное считывать мысли и мгновенно отображать их в виде текста, сообщает The Sun.Ученые утверждают, что устройство имеет коэффициент точности 90% и более, и говорят, что оно работает, интерпретируя согласные и гласные в нашем мозгу.Исследователи полагают, что машина может в один прекрасный день помочь пациентам, страдающим от состояний, которые не позволяют им говорить или двигаться.По словам ученого, возглавляющего проект Дэвида Мозеса, машина регистрирует и анализирует комбинации согласных и гласных звуков, которые мы мысленно используем при построении предложений. Она интерпретирует эти предложения на основе нейронных сигналов и способна переводить их в текст в режиме реального времени.Фактически, ученые утверждают, что машина может использовать слова, которые она раньше даже не слышала.Плохо то, что для считывания информации необходимо открыть череп, чтобы имплантировать электроды на боковые поверхности мозга.«Учитывая производительность, продемонстрированную [машиной] в этой работе и ее способность развиваться, мы надеемся, что ее потенциал станет платформой для будущего устройства протезирования речи», — Дэвид Мозес.Программный пакет, который позволяет распознавать голосовые нейроны в реальном времени, был представлен в статье, опубликованной в феврале этого года журналом Neural Engineering.Ученые протестировали его на двух пациентах, но смогли восстановить до 90% слов в предложении.Каждый эксперимент включал в себя необходимость подготовки программы, которая заняла около 7 минут, после чего программа смогла точно декодировать голосовой сигнал в реальном времени, хотя и в довольно ограниченное количество слов.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...