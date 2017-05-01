| | «Славных побед» больше не будет: Пионтковский рассказал, почему Путин «не полезет на Киев»
Социум

«Славных побед» больше не будет: Пионтковский рассказал, почему Путин «не полезет на Киев»

Еще по теме

Конец близок: в России объяснили, почему Путин при жизни не уйдет из Кремля

Конец близок: в России объяснили, почему Путин при жизни не уйдет из Кремля

1-05-2017, 06:50
Читать
В России рассказали о новой стратегии Путина в отношении Украины

В России рассказали о новой стратегии Путина в отношении Украины

17-03-2017, 06:38
Читать
В РФ объяснили, почему Путин не полезет в Казахстан

В РФ объяснили, почему Путин не полезет в Казахстан

5-02-2017, 12:24
Читать
Российский политолог объявил о смерти

Российский политолог объявил о смерти "русского мира"

24-04-2016, 16:57
Читать
Пионтковский: план идиота снова провалился

Пионтковский: план идиота снова провалился

21-12-2015, 09:35
Читать
Возможно, Путин «полезет» в Венесуэлу, - эксперт

Возможно, Путин «полезет» в Венесуэлу, - эксперт

22-10-2015, 18:21
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail