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На Позняках взорвался автомобиль
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Porsche собирается выпустить быстрый и бесшумный трактор
В арабском автосалоне появился BMW M550i xDrive с тюнингом от AC Schnitzer
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В Киеве произошел пожар: есть погибший
В Латвии окончательно избавляются от преподавания в школах на русском языке
Появился рейтинг стран "друзей" и "врагов" России: опубликована карта
Во Франции лавина унесла жизнь туриста
Социум
Трассу Киев-Одесса ремонтируют: движение ограничено
В Киеве дерево разбило припаркованное авто
В зоне АТО сепаратисты нашли тело украинского военного, который пропал несколько дней назад
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Киевские Ведомости
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Социум
| ДТП в Харькове: полицейский рассказал о еще одном нарушении Зайцевой
Социум
ДТП в Харькове: полицейский рассказал о еще одном нарушении Зайцевой
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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