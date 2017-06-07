В сети яркой карикатурой высмеяли провал первой беспилотный доставки «Почты России»

Российский художник Андрей Закирзянов опубликовал карикатуру, высмеивающую нашумевший в сетях провал первой попытки взлета беспилотника «Почты России».Рисунок размещен на Twitter странице художника.Автор использовал персонажей советских мультфильмов, сравнив «погибший» беспилотник с Карлсоном. Над ним стоит сокрушающийся почтальон Печкин. «Я, может, только жить начинал: на пенсию уходил», – иронизирует художник.Напомним, беспилотник «Почты России», который должен был доставить посылку на расстояние 15 км, разбился почти сразу после взлета. Тестовый полет проводился в Улан-Удэ, что на востоке Сибири. В качестве причины падения указывали столкновение с жилым домом, а также нештатное отключение электронного оборудования при запуске дрона.В самой «Почте России» интересно прокомментировали этот провальный запуск, заявив, что представители компании были на мероприятии в качестве гостей. При этом запуском занималась компания «Рудрон/Экспедитор 3М».Я, может, только жить начинал: на пенсию уходил. pic.twitter.com/SUghGMx92Z— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 2 апреля 2018 г.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...