| | В сети яркой карикатурой высмеяли провал первой беспилотный доставки «Почты России»
События

В сети яркой карикатурой высмеяли провал первой беспилотный доставки «Почты России»

В сети яркой карикатурой высмеяли провал первой беспилотный доставки «Почты России»

Российский художник Андрей Закирзянов опубликовал карикатуру, высмеивающую нашумевший в сетях провал первой попытки взлета беспилотника «Почты России».
Рисунок размещен на Twitter странице художника.
Автор использовал персонажей советских мультфильмов, сравнив «погибший» беспилотник с Карлсоном. Над ним стоит сокрушающийся почтальон Печкин. «Я, может, только жить начинал: на пенсию уходил», – иронизирует художник.
Напомним, беспилотник «Почты России», который должен был доставить посылку на расстояние 15 км, разбился почти сразу после взлета. Тестовый полет проводился в Улан-Удэ, что на востоке Сибири. В качестве причины падения указывали столкновение с жилым домом, а также нештатное отключение электронного оборудования при запуске дрона.
В самой «Почте России» интересно прокомментировали этот провальный запуск, заявив, что представители компании были на мероприятии в качестве гостей. При этом запуском занималась компания «Рудрон/Экспедитор 3М».

Я, может, только жить начинал: на пенсию уходил. pic.twitter.com/SUghGMx92Z
— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 2 апреля 2018 г.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...

Еще по теме

Первая доставка груза «Почты России» беспилотником завершилась крушением: в ...

Первая доставка груза «Почты России» беспилотником завершилась крушением: в ...

Вчера, 17:43
Читать
Попытка использовать беспилотник для доставки почты в глухие районы РФ на п ...

Попытка использовать беспилотник для доставки почты в глухие районы РФ на п ...

Вчера, 13:40
Читать
Рожденные ползать: сеть насмешил провал

Рожденные ползать: сеть насмешил провал "Почты России" с запуском беспило ...

Вчера, 12:11
Читать
Появилось видео первого беспилотного фиаско

Появилось видео первого беспилотного фиаско "Почты России"

Вчера, 12:11
Читать
Нашумевшее размышление Путина про гея в душе изобразили яркой карикатурой

Нашумевшее размышление Путина про гея в душе изобразили яркой карикатурой

7-06-2017, 15:35
Читать
9 мая близко: появилась яркая карикатура с Путиным, танцующим с

9 мая близко: появилась яркая карикатура с Путиным, танцующим с "георгиевс ...

7-05-2017, 04:00
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail