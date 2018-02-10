| | В Киеве сгорело пять авто на Софиевской Борщаговке
События

В Киеве сгорело пять авто на Софиевской Борщаговке

В Киеве сгорело пять авто на Софиевской Борщаговке

За ночь вторника, 3 апреля, в Киеве сгорели сразу пять автомобилей на улице Боголюбова в Софиевской Борщаговке, передает один из украинских телеканалов.
Известно, что инцидент произошел около 4 часов утра.
Согласно предварительным данным, очагом возгорания был мусорный бак, откуда огонь перешел на машины. При этом некоторые очевидцы убеждены, что причина — поджог.
По словам свидетелей, ночью на улицу выбежала хозяйка автомобиля Nissan, который горел, и вызвала на место происшествия полицию. Хозяева стоящих рядом автомобилей, начали немедленно отгонять свои авто, чтобы огонь не перекинулся на них.
В результате пожара пострадавших и погибших нет. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

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