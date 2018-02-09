РЇРјР°Р» РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚ РЅР°Р»Р°РґРёС‚СЊ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІРѕ СЃ РЎРµРІРµСЂРѕ-РљР°Р·Р°С…СЃС‚Р°РЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЊСЋ С‡РµСЂРµР· Р—Р°СѓСЂР°Р»СЊРµ

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"В ТРЦ сработала пожарная сигнализация, но авто не выпускали"
В Киеве забраковали 42 тонны продуктов, предназначенных для школ и детских садов
"На месте эвакуационного выхода - ресторан". Киевляне назвали опасные ТРЦ
Десант кроликов и писанка-гигант. Куда в Киеве пойти на пасхальные выходные
На Позняках взорвался автомобиль
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Нардепа от "Оппоблока" объявили в розыск
Пискун: "Грузины должны свечку поставить Луценко за то, что он им не отправил Саакашвили"
60% украинцев не знают, за кого голосовать
Пискун: "Савченко похожа на Веру Засулич, бросившую бомбу в царя"
"Осторожный и на рожон не полезет". Как прошла встреча Луценко с Коломойским
Экономика
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События
В Киеве сгорело пять авто на Софиевской Борщаговке
В сети яркой карикатурой высмеяли провал первой беспилотный доставки «Почты России»
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Социум
Сколько океанов в мире: интересная информация о гидросфере нашей планеты
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Киевские Ведомости
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3-08-2017, 17:20
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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