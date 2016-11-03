Что делать до приезда врача, если ударило током

Чаще всего получают удары током неосторожные дети и подростки, а также взрослые, работающие в непосредственной близости электрическими проводами и системами.Сильный удар в большинстве случаев завершается летальным исходом. Но в любом случае всем без исключения необходимо знать, как действовать в подобных ситуациях, чтобы спасти пострадавшего.Человек лежит на полу или сидит без сознания, а рядом с ним есть оголенный электропровод - источник тока.На коже у пострадавшего может быть ожог.Практически всегда нарушается дыхание и пульс, а еще они могут полностью отсутствовать или слабо ощущаться.Судороги являются наиболее тревожным симптомом от удара электротоком.Если вы вошли в помещение и увидели перед собой пострадавшего от удара током, то набирайте номер "скорой" и по ходу рассказывайте диспетчеру, какие симптомы вы видите.Обычно, диспетчера "скорой помощи", консультируют позвонивших на горячую линию людей относительно того, что нужно делать, пока медики не прибудут на место происшествия.Но! Здесь нужно быть предельно осторожными, чтобы не получить удар электротоком и самим. Используйте что-то деревянное или пластиковое, дабы отодвинуть оголенный провод от пострадавшего.Делать их можно только умеющим людям - это раз, а, во-вторых, проводятся эти процедуры только в том случае, если дыхание и пульс отсутствуют.Не паникуйте - это главный совет медиков, который часто не выполняют очевидцы того или иного происшествия. Главное - действовать быстро и четко по инструкции, тогда у пострадавшего будет больше шансов на выздоровление...