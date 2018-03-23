Обнаружено уникальное свойство борща, которое понравится женщинам

Как мы знаем, подавляющее большинство представительниц прекрасного пола тщательно готовит фигуру два раза в год - перед Новым годом и началом пляжного сезона.
Новый год остался позади и вот-вот наступит лето, поэтому сейчас дамы усердно ищут методики похудению и пробуют их испытать на себе, чтобы к моменту поездки на море выглядеть постройневшими.
У британских ученых иное мнение на этот счет. Если верить результатам недавнего исследования, которое было проведено ими, то для того, чтобы похудеть, нужно регулярно есть украинский борщ.
Суть исследования
К проекту было привлечено порядка ста женщин разного возраста и весовой категории. Всем участницам ученые предложили не реже четырех раз в неделю есть борщ, сваренный по классическому рецепту.
То есть, в его состав входит мясной бульон, мясо (курятина или свинина) свекла, морковь, лук, белокочанная капуста, картофель, помидоры или томатный сок, зелень.
Перед началом исследования все до единой участницы взвешивались, а также заполняли анкеты, в которых указывали вкусовые предпочтения и пищевые привычки.
По окончанию эксперимента женщины, у которых вес был изначально в пределах нормы, отметили, что стали легче на 3-5 кг. А те, у кого было много избыточного веса, похудели на 7-10 кг. И это при том, что кроме включения борща в свой рацион питания они ничего не меняли.
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Ученые легко объясняют такой "эффект" регулярного употребления борща - в этом первом блюде содержится свекла, которая ускоряет метаболизм, за счет чего организм быстрее очищается от всего лишнего. К тому же, вареная капуста и томаты - являются в буквальном смысле слова "щетками" для кишечника...