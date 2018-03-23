Обнаружено уникальное свойство борща, которое понравится женщинам

Как мы знаем, подавляющее большинство представительниц прекрасного пола тщательно готовит фигуру два раза в год - перед Новым годом и началом пляжного сезона.Новый год остался позади и вот-вот наступит лето, поэтому сейчас дамы усердно ищут методики похудению и пробуют их испытать на себе, чтобы к моменту поездки на море выглядеть постройневшими.У британских ученых иное мнение на этот счет. Если верить результатам недавнего исследования, которое было проведено ими, то для того, чтобы похудеть, нужно регулярно есть украинский борщ.К проекту было привлечено порядка ста женщин разного возраста и весовой категории. Всем участницам ученые предложили не реже четырех раз в неделю есть борщ, сваренный по классическому рецепту.То есть, в его состав входит мясной бульон, мясо (курятина или свинина) свекла, морковь, лук, белокочанная капуста, картофель, помидоры или томатный сок, зелень.Перед началом исследования все до единой участницы взвешивались, а также заполняли анкеты, в которых указывали вкусовые предпочтения и пищевые привычки.По окончанию эксперимента женщины, у которых вес был изначально в пределах нормы, отметили, что стали легче на 3-5 кг. А те, у кого было много избыточного веса, похудели на 7-10 кг. И это при том, что кроме включения борща в свой рацион питания они ничего не меняли.Ученые легко объясняют такой "эффект" регулярного употребления борща - в этом первом блюде содержится свекла, которая ускоряет метаболизм, за счет чего организм быстрее очищается от всего лишнего. К тому же, вареная капуста и томаты - являются в буквальном смысле слова "щетками" для кишечника...