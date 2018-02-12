| | Вывозил секретные карты: силовики Путина задержали очередного "украинского шпиона" в оккупированном Крыму
Социум

Вывозил секретные карты: силовики Путина задержали очередного "украинского шпиона" в оккупированном Крыму

вторник, 03 апреля 2018, 12:19
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали трех граждан России и одного украинца якобы за попытку передать иностранцам секретные военные карты.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свердловское управление ведомства.
"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", - сказано в сообщении.
Уточняется, что все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". При этом один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден, неизвестно.
Согласно заявлению ведомства, уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ "Государственная измена" и "Шпионаж".
В то же время, где именно служат или работают задержанные, не указывается, как и то, спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы.
Как сообщал "Апостроф", ранее задержанного в оккупированном Российской Федерацией Крыму украинского активиста Владимира Балуха избил конвой сразу после рассмотрения в суде апелляционной жалобы...

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