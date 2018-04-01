Зима окончательно отступила: синоптик озвучила свежий прогноз погоды

вторник, 03 апреля 2018, 11:55Поделитьсяпереглянути новину українськоюПосле самого холодного марта в ХХІ веке, на территорию Украины наконец пришла весна: 4 апреля будет теплым и солнечным.Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.По ее словам, несмотря на то, что еще будут заморозки, которые время от времени случаются в Украине вплоть до начала июня, зима "окончательно растаяла".Вторник, 4 апреля в Украине будет теплым. На Западе страны ожидается от +17 до +22 градусов, на Севере +12 – +17, в Сумской области +10 – +13. На Востоке прогнозируют +9 – +13 градусов, в Центре +14 – +19. На Юге Украины будет холоднее всего, из-за близости пока еще холодных морей, +9 – +12.Ночью будет прохладно, от 0 до +3 градусов, на Востоке до -3.В Киеве ожидают от +16 до +18 градусов.Осадков не прогнозируют, будет много солнца. Ветер – южный, умеренный.Напомним, ранее "Апостроф" сообщал прогноз погоды на предпасхальную неделю...