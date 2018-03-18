| | Националисты проводят масштабный марш в центре Киева: опубликованы фото
Социум

Националисты проводят масштабный марш в центре Киева: опубликованы фото

вторник, 03 апреля 2018, 11:52
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В центре Киева 3 апреля представители националистических организаций проводят марш "За Украину без олигархов".
Фотографии марша были опубликованы в социальных сетях.
Судя по опубликованным фото, на марш пришло около тысячи человек. В центре города заметно большое количество полиции. Были усилены меры безопасности.
В марше участвуют активисты партий ВО "Свобода", "Национальный корпус" и политсилы "Правый сектор".
Активисты собрались на улице Грушевского возле входа на стадион "Динамо имени Валерия Лобановского".
Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета Министров, Верховной Рады и Администрации Президента. Півгодини до маршу. Біля Динамо вже близько тисячі: Свобода, Нацкорпус і Нацдружини, Правий сектор. Поліції небагато. pic.twitter.com/S2lujDLU2O— Ukr_Che (@Ukr_Che) 3 апреля 2018 г. Народа реально много. Последний раз мне кажется 25 октября так было pic.twitter.com/cuQDMLUScA— Дядя Саша (@ddya_sasha) 3 апреля 2018 г. Как сообщал "Апостроф", ранее активисты приехали к дому президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области и устроили митинг с требованием его отставки...

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