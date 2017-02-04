| | Из-за непогоды на Донбассе начался паводок: опубликованы фото
Социум

Из-за непогоды на Донбассе начался паводок: опубликованы фото

вторник, 03 апреля 2018, 11:32
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После прихода потепления в Луганской области стремительно повысился уровень воды в реках, что привело к паводку.
Об этом говорится в сообщении на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.
"Вода активно поднимается в Новопсковском и Старобельском районах, где реки Айдар и Каменка вышли из берегов. От подтопления страдают населенные пункты Осиновое, Лесогоровка, Закотне (все – Новопсковский район), Хворостяновка и Балакировка (Старобильский район)", - говорится в сообщении.
В некоторых местах вода перекрыла движение транспорта на дорогах. Местные власти предпринимают усилия для ликвидации последствий стихии.
Как сообщал "Апостроф", В результате резкого потепления затопило не только Ахтырку Сумской области, но и частично город Днепр...

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