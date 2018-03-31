Масштабный автопожар под Киевом: появилось видео с места событий

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В сети было опубликовано видео масштабного пожара под Киевом в селе Софиевская Борщаговка, в результате которого были повреждены 5 автомобилей.
Видео было опубликовано на сайте YouTube.
Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 апреля. Пожар возник на территории жилого комплекса София.
Пламя заняло площадь до 15 квадратных метров, значительно повредив или уничтожив полностью 5 автомобилей. Также загорелись несколько мусорных баков. Пожар возник на автостоянке. О причинах инцидента на данный момент не сообщается.
В борьбе с пожаром участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники службы спасателей.
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