Масштабный автопожар под Киевом: появилось видео с места событий

вторник, 03 апреля 2018, 11:05Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ сети было опубликовано видео масштабного пожара под Киевом в селе Софиевская Борщаговка, в результате которого были повреждены 5 автомобилей.Видео было опубликовано на сайте YouTube.Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 апреля. Пожар возник на территории жилого комплекса София.Пламя заняло площадь до 15 квадратных метров, значительно повредив или уничтожив полностью 5 автомобилей. Также загорелись несколько мусорных баков. Пожар возник на автостоянке. О причинах инцидента на данный момент не сообщается.В борьбе с пожаром участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники службы спасателей.Как сообщал "Апостроф", следователи пришли к вводу, что причиной масштабного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 64 человека, стало короткое замыкание в батутном зале...