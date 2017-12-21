Потепление в Украине: названы области, которым грозят потопы

вторник, 03 апреля 2018, 10:32Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ результате резкого потепления в ряде областей Украины возникла угроза серьезного повышения уровня воды и выхода воды на отдельных участках на пойму.Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС."В частности на Сумщине, по состоянию на 7 часов 3 апреля, в г. Ахтырка остается подтопленными 98 (было 400) домохозяйств, 4 (было 25) жилых домов. Личным составом ГСЧС временно отселены 65 человек (из них 4 лица преклонного возраста в больницу)", - говорится в сообщении.В Чернигове подтопленными остаются 129 домохозяйств и 5 жилых домов.По данным Гидрометцентра, паводок угрожает жителям населенных пунктов на левых притоках Среднего Днепра – там вода поднимется на 0,6-1,0 м с выходом воды на пойму в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также существует угроза подтопления населенных пунктов Черниговской, Луганской, Волынской областей и на Закарпатье.Как сообщал "Апостроф", ранее резкое повышение уровня воды затопило часть Днепра...