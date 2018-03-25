Работали в паре: в сети показали фото и видео наглых воров во Львове

вторник, 03 апреля 2018, 09:32Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Интернете опубликовали видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела пару воров, похитивших мобильный телефон из магазина во Львове.Соответствующее видео размещено в социальной сети Facebook.Его опубликовала пользователь Кристина Кушинская."Верю в силу Facebook! Украденный телефон. Возможно кто-то узнает злодеев", – надеется автор видео.Как указывают в комментариях, кража произошла в магазине "Лео Икея". На записи можно увидеть, как в магазин входят двое, женщина и мужчина, якобы незнакомые. Женщина внимательно осматривает полки, а мужчина чем-то отвлекает продавца. Далее злоумышленница берет телефон со стола продавца, и оба быстро уходят.Напомним, не так давно "Апостроф" публиковал видео с неудачливым вором, который попытался украсть ноутбук из магазина компьютерной техники в Днепре...