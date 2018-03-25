| | Работали в паре: в сети показали фото и видео наглых воров во Львове
Социум

Работали в паре: в сети показали фото и видео наглых воров во Львове

вторник, 03 апреля 2018, 09:32
Поделиться
переглянути новину українською
В Интернете опубликовали видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела пару воров, похитивших мобильный телефон из магазина во Львове.
Соответствующее видео размещено в социальной сети Facebook.
Его опубликовала пользователь Кристина Кушинская.
"Верю в силу Facebook! Украденный телефон. Возможно кто-то узнает злодеев", – надеется автор видео.
Работали в паре: в сети показали фото и видео наглых воров во Львове

Работали в паре: в сети показали фото и видео наглых воров во Львове

Работали в паре: в сети показали фото и видео наглых воров во Львове

Работали в паре: в сети показали фото и видео наглых воров во Львове

Работали в паре: в сети показали фото и видео наглых воров во Львове

Как указывают в комментариях, кража произошла в магазине "Лео Икея". На записи можно увидеть, как в магазин входят двое, женщина и мужчина, якобы незнакомые. Женщина внимательно осматривает полки, а мужчина чем-то отвлекает продавца. Далее злоумышленница берет телефон со стола продавца, и оба быстро уходят.
Напомним, не так давно "Апостроф" публиковал видео с неудачливым вором, который попытался украсть ноутбук из магазина компьютерной техники в Днепре...

Еще по теме

В Днепре неопытный вор попался на краже ноутбука: опубликовано видео

В Днепре неопытный вор попался на краже ноутбука: опубликовано видео

25-03-2018, 17:56
Читать
Во Львове заметили вора в церкви: опубликовано видео с камер наблюдения

Во Львове заметили вора в церкви: опубликовано видео с камер наблюдения

23-03-2018, 09:40
Читать
В сети показали фото группы воров,

В сети показали фото группы воров, "работающих" на улицах в центре Киева

21-03-2018, 18:05
Читать
В Запорожье поймали воров, которые требовали выкуп за украденные номера авт ...

В Запорожье поймали воров, которые требовали выкуп за украденные номера авт ...

18-02-2018, 05:50
Читать
Убийство в Москве женщины полковником МВД: появилось видео с камеры наблюде ...

Убийство в Москве женщины полковником МВД: появилось видео с камеры наблюде ...

11-07-2017, 13:25
Читать
На видео попал момент дерзкого ограбления в Киеве

На видео попал момент дерзкого ограбления в Киеве

1-12-2015, 11:32
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail