В Днепре из-за потепления затопило целые улицы: в сети показали видео

вторник, 03 апреля 2018, 08:44Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ результате резкого потепления затопило не только Ахтырку Сумской области, но и частично город Днепр.Об этом говорится в сюжете ТСН.Отмечается, что за зиму в городе выпало в 4 раза больше нормы осадков. С наступлением тепла уровень воды резко поднялся. Спасатели не успевают откачивать воду, которая заполнила 150 дворов.На опубликованном видео заметно, что вода затопила дворы, огороды и даже дома. Некоторые улицы больше напоминают реки. Движение транспорта существенно затруднено. В частном секторе - в воде не менее полутора сотен домов. Спасатели и местные жители пытаются справится с паводком, откачивая воду, но она прибывает снова.Как сообщал "Апостроф", из-за таяния снега подтопило участок трассы Киев-Харьков...