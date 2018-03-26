Под Киевом ночью сгорели сразу пять автомобилей: опубликованы фото с места ЧП

вторник, 03 апреля 2018, 08:20Поделитьсяпереглянути новину українськоюПод Киевом в селе Софиевская Борщаговка произошло крупное ЧП, в результате которого сгорели сразу 5 автомобилей.Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.Отмечается, что пожар произошел на территории жилого комплекса София. Пламя заняло площадь до 15 квадратных метров, значительно повредив или уничтожив полностью 5 автомобилей.В борьбе с пожаром участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники службы спасателей.На опубликованных фото заметно, что пожар произошел на парковке. О причинах инцидента не сообщается.Как сообщал "Апостроф", следователи пришли к вводу, что причиной масштабного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 64 человека, стало короткое замыкание в батутном зале...