15-летняя жительница Курской области забеременела от 22-летнего парня

Сотрудники правоохранительных органов Курской области проводят расследование в отношении интимной связи 22-летнего парня с 15-летней девушкой, после которого та забеременела. За совращение несовершеннолетней ему грозит тюремный срок.Жительница Курской области забеременела в 15-летнем возрасте. Девушка решила оставить ребенка и обратилась за медицинской поддержкой в женскую консультацию по месту жительства. Согласно инструкции, врачи передали данную информацию в правоохранительные органы, которые и занялись выяснением всех обстоятельств дела.В ходе проведения расследования выяснилось, что отцом ребенка является 22-летний парень, интимная связь между молодыми людьми произошла по обоюдному согласию. Установлено, что пара вступала в сексуальный контакт три раза в период с января по март текущего года.В полиции парню инкриминируют совращение несовершеннолетней, за что ему может грозить тюремный срок. На данный момент проводится расследование...