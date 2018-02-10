В Хабаровске девушка во время секса задушила парня шнурком от шторы

В СМИ появилась информация, согласно которой девушка задушила своего парня шнурком от штор во время секса. Инцидент произошел в Хабаровске, женщина находится под подпиской о невыезде, полиция проводит следствие.По предварительным данным, 26-летняя жительница Хабаровска занималась любовью со своим парнем, в сексуальные игры был включен шнурок от штор. В пылу страсти девушка перестаралась и сильно затянула веревку на шее возлюбленного, перекрыв ему доступ к кислороду.Девушка не сразу обратила внимание на то, что молодой человек скончался. Единственное, что ее испугало, так это редкая молчаливость партнера. Гражданка забила тревогу и поняла, что произошло непоправимое. Она была арестована сотрудниками правоохранительных органов, но ее отпустили под подпиской о невыезде. По факту инцидента полиция проводит следственные мероприятия...