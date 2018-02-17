| | В Ярославле эвакуировали ТЦ «Омега» из-за «минирования»
События

В Ярославле эвакуировали ТЦ «Омега» из-за «минирования»

Как проинформировали в УМВД России по Ярославлю, спасатели эвакуировали ТЦ «Омега». Инцидент зафиксирован 3 апреля в Дзержинском районе, проводятся следственные проверки.
В Ярославле эвакуировали ТЦ «Омега» из-за «минирования»
По предварительно установленным данным, 3 апреля в полицейское отделение поступило заявление о минировании торгового центра «Омега». На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели эвакуацию посетителей и персонала. По результатам следственных мероприятий в здании не было найдено предмета, похожего на взрывное устройство.Теперь стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. Подобное правонарушение влечет за собой уголовное преследование в рамках законодательства России...

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