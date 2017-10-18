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В центре Киева неизвестные напали на иностранца
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Киевские Ведомости
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| В Перми возбудили дело после падения наледи на коляску с ребёнком
События
В Перми возбудили дело после падения наледи на коляску с ребёнком
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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