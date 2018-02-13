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События

Во Всеволжском районе Ленобласти мужчина скончался от удара ножом в висок

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина получил удар ножом в висок. От полученных травм он умер в автомобиле скорой помощи.
Во Всеволжском районе Ленобласти мужчина скончался от удара ножом в висок
Сотрудники полиции Ленинградской области проводят расследование по делу о смерти 50-летнего мужчины во Всеволожском районе. Установлено, что трагедия произошла 3 апреля в поселке Свердлова.Пострадал 50-летний мужчина, медики не успели его доставить в больницу. В ходе проведения экспертизы удалось определить, что смерть наступила в результате удара ножом в область виска. Известно, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения. Тело пострадавшего обнаружено около 03:45 возле дома №5 на одной из улиц населенного пункта.На данный момент устанавливается личность пострадавшего, идет поиск свидетелей инцидента. За совершение преступления, виновным грозит солидный тюремный срок...

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