| | В Петербурге при загадочных обстоятельствах умерла трехлетняя девочка
События

В Петербурге при загадочных обстоятельствах умерла трехлетняя девочка

В Санкт-Петербурге накануне утром, 2 апреля, обнаружили мёртвой трёхлетнего ребёнка. Девочка 2015 года рождения скончалась по месту проживания при загадочных обстоятельствах.
В Петербурге при загадочных обстоятельствах умерла трехлетняя девочка
Региональная пресса пишет, что тело малышки нашли в квартире по улице Панфилова. При внешнем осмотре на теле девочки не было найдено следов насильственной смерти. Родители утверждают, что жалоб на самочувствие ребёнок не предъявлял. При каких обстоятельствах наступила смерть, установить пока не удалось. Что же случилось на самом деле, предстоит установить следователям. В СК уже инициировали проверку по данному факту. Сотрудники ведомства работают с родителями и родственниками девочки, опрашивают соседей данной семьи. В то же время тело погибшей уже направлено на судебно-медицинское обследование в морг. Эксперты должны дать ответ на вопрос о причинах смерти ребёнка.Ранее мы писали, что в Череповце скончался 13-летний подросток. Ребёнок умер в местной больнице по неизвестным причинам. Медики объяснить случившееся не смогли. Инцидентом заинтересовалась полиция...

Еще по теме

В Санкт-Петербурге в кризисном центре «Маленькая мама» умер младенец

В Санкт-Петербурге в кризисном центре «Маленькая мама» умер младенец

21-03-2018, 08:46
Читать
В Санкт-Петербурге нашли труп мужчины в трусах и тапочках

В Санкт-Петербурге нашли труп мужчины в трусах и тапочках

9-11-2017, 13:01
Читать
В Кузбассе две женщины и три ребёнка погибли при загадочных обстоятельствах

В Кузбассе две женщины и три ребёнка погибли при загадочных обстоятельствах

2-11-2017, 11:07
Читать
В Санкт-Петербурге нашли тело новорожденного мальчика

В Санкт-Петербурге нашли тело новорожденного мальчика

2-11-2016, 16:48
Читать
Труп мужчины обнаружили при загадочных обстоятельствах в подмосковной больн ...

Труп мужчины обнаружили при загадочных обстоятельствах в подмосковной больн ...

20-01-2016, 07:30
Читать
В Москве при загадочных обстоятельствах умер школьник

В Москве при загадочных обстоятельствах умер школьник

18-11-2015, 15:39
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail