В Петербурге при загадочных обстоятельствах умерла трехлетняя девочка

В Санкт-Петербурге накануне утром, 2 апреля, обнаружили мёртвой трёхлетнего ребёнка. Девочка 2015 года рождения скончалась по месту проживания при загадочных обстоятельствах.Региональная пресса пишет, что тело малышки нашли в квартире по улице Панфилова. При внешнем осмотре на теле девочки не было найдено следов насильственной смерти. Родители утверждают, что жалоб на самочувствие ребёнок не предъявлял. При каких обстоятельствах наступила смерть, установить пока не удалось. Что же случилось на самом деле, предстоит установить следователям. В СК уже инициировали проверку по данному факту. Сотрудники ведомства работают с родителями и родственниками девочки, опрашивают соседей данной семьи. В то же время тело погибшей уже направлено на судебно-медицинское обследование в морг. Эксперты должны дать ответ на вопрос о причинах смерти ребёнка.Ранее мы писали, что в Череповце скончался 13-летний подросток. Ребёнок умер в местной больнице по неизвестным причинам. Медики объяснить случившееся не смогли. Инцидентом заинтересовалась полиция...